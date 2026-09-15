Groove sporco, chitarre che scavano e un’attitudine che pesca dritta dagli anni ’90 più ruvidi: è il biglietto da visita dei Belt, power trio alt/noise rock di Berlino che sabato 19 settembre, alle 22:30, sale sul palco del PunkFunk, in via Napoli 8/10 a Palermo.

Un power trio che scava nel sound dei ’90

I Belt scrivono musica insieme dal 2019 e suonano live in modo attivo dal 2022. Il loro sound si costruisce attorno al groove e all’orecchiabilità che hanno reso inconfondibili tante band degli anni ’90, con influenze dichiarate come Melvins, Fugazi, Unsane e Helmet. Il risultato è un frastuono glorioso tenuto insieme dal collante del blues e dall’espressionismo del punk, servito in uno stile idiosincratico e martellante, tutto loro.





Dal 2022 la band ha suonato in numerose location a Berlino e nei dintorni, per poi spingersi oltre i confini, verso città più lontane. L’approccio da power trio, semplice ma efficace, è ciò che rende i Belt un live act compatto e capace di lasciare il segno. È una band che segue il ritmo dei principi DIY, che ha fatto propri vivendo ambienti punk rock e hardcore: un’attitudine che prende anche la forma di merchandise serigrafato a mano e uscite registrate e prodotte in autonomia. Una filosofia che trova nel PunkFunk un approdo ideale.

I Belt sostengono eventi e locali musicali inclusivi e aperti a tutti, e scelgono con cura i palchi che condividono, rifiutando ogni forma di intolleranza o discriminazione, dentro e fuori dai loro concerti: valori che si sposano naturalmente con lo spirito di apertura che il locale di via Napoli porta avanti da tempo nella sua programmazione. L’appuntamento è per sabato 19 settembre, dalle 22:30.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

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