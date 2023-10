Lo dice Giovanni Assenzio segretario provinciale Uil polizia

“Il governo nazionale mette mano al rinnovo del contratto sicurezza. Il presidente del Consiglio nel corso della conferenza stampa di lunedì scorso ha infatti annunciato come non siano accettabili straordinari così bassi. Abbiamo appreso con piacere che la premier Meloni ha affermato con chiarezza che la priorità di quest’anno è il rinnovo del contratto del comparto sicurezza”.

E quanto dice Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil polizia Palermo.

“Il presidente del consiglio – ha aggiunto il segretario provinciale Uil Palermo – ha affermato che un poliziotto non può prendere di straordinario 6 euro l’ora e condividendo che i rischi ai quali una divisa va incontro ogni giorno non sono commisurati alla busta paga che è tra le più povere d’Europa. Auspichiamo – ha concluso Assenzio – che quanto detto non sia demagogia. Dalle parole aspettiamo i fatti”.