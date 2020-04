é a capo di un gruppo di esperti

La Sicilia ha scelto Benedetto Mineo, ex capo dell’Agenzia delle Dogane e ai vertici di Equitalia, per guidare la speciale task-force istituita per coordinare le misure finanziarie ed economiche necessarie a fronteggiare la grave crisi nell’isola provocata dall’emergenza Covid-19.

Il gruppo di lavoro si è insediato questa mattina a Palazzo d’Orleans, sede della Presidenza della Regione siciliana. Tra i dirigenti pubblici più apprezzati per le sue competenze proprio in materie economico-finanziarie e in passato alla guida del dipartimento Finanze della Regione, ha il compito di pianificare e monitorare lo stato degli interventi e rendicontare al governo Musumeci, avvalendosi delle strutture tecniche regionali e dell’assistenza tecnica sui fondi disponibili nei dipartimenti.

Del gruppo di lavoro fanno parte Eugenio Ceglia, capo di gabinetto vicario dell’ufficio del presidente Nello Musumeci, il ragioniere generale della Sicilia Giovanni Bologna e i dirigenti dei dipartimenti finanze, della programmazione, delle attività produttive, l’autorità di gestione dei fondi europei e nazionali, l’autorità regionale dell’innovazione tecnologica.