Benevento – Palermo: 1-2

Col Benevento,

sono contento

per quelle reti

ormai divieti

per il Benevento,

che, a commento,

può solo lodare

e arretrare

perché il Palermo sa donarsi

con giocatori non scarsi:

Newstaroski, da campione,

e Puscas, da leone,

dànno al Palermo

un vantaggio fermo

per la prima serie

senza ferie

perché suo ruolo

è non restare al suolo

ma volare alto

col fresco smalto

dei suoi calciatori

a dispetto dei detrattori.