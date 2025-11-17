L’impiegato di un impianto di distribuzione di carburanti è stato ferito con il calcio della pistola durante il tentativo di rapina a Palermo. E’ successo a un uomo di 56 anni, addetto al rifornimento della Q8 in via Guglielmini, una strada non lontana dal mercato ortofrutticolo che si trova al confine tra Palermo e Villabate.

L’aggressore è sceso da una Volkswagen Golf, avrebbe estratto e puntato una pistola contro il dipendente che però avrebbe reagito, forse anche utilizzando dello spray al peperoncino. Dopo una breve colluttazione, ad avere la peggio è stato lo stesso addetto al rifornimento, caduto a terra dopo essere stato colpito alla nuca con il calcio della pistola.

Il rapinatore è salito sull’auto ed è fuggito. Gli agenti della polizia che indagano lo stanno cercando dopo averlo visto in azione grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il benzinaio è stato trasportato in ospedale. Prima ha descritto l’aggressore dando elementi utili agli agenti per rintracciarlo.