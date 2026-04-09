Un pezzo di storia dell’indie palermitano torna a farsi sentire. Domenica 12 aprile, alle ore 21:00, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 8/10) ospita il ritorno dei Beppe Bruco Punk Band, a distanza di quasi venticinque anni dall’ultima apparizione.

Nati nel 1995, i Beppe Bruco Punk Band hanno attraversato una fase cruciale della scena alternativa cittadina, contribuendo a definirne linguaggi e attitudini. Dopo l’esordio nel 1996, il gruppo raggiunge una prima maturità nel 2000 con il demo dal titolo volutamente irriverente “La Beppe Bruco Punk Band vi invita all’ascolto del meraviglioso suono del dax”.





Un lavoro che ottiene attenzione sia dal pubblico sia dalla critica, aprendo alla band nuove opportunità tra concerti e collaborazioni, fino all’approdo nel mondo del cinema con diverse colonne sonore. Poi, improvvisamente, il silenzio. Dal 2003 le tracce del progetto si interrompono, lasciando dietro di sé un’identità sonora riconoscibile e una memoria ancora viva tra gli appassionati.

Il concerto del 12 aprile segna dunque la riattivazione di quell’esperimento musicale, definito dalla stessa band “meraviglioso”, che oggi torna a confrontarsi con un contesto profondamente cambiato. Non si tratta solo di una reunion, ma di un ritorno che riporta in superficie un’estetica e un immaginario legati a una stagione precisa della musica indipendente palermitana.





La serata al PunkFunk si inserisce in questo scenario con un duplice intento: da un lato la memoria di un percorso che si era interrotto, dall’altro possibilità di rileggerlo nel presente. Resta una domanda sospesa, che accompagna l’attesa fino a domenica 12 aprile: cosa significa oggi riscoprire il “suono del dax”?

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 21:00

Prezzo: 0.00

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