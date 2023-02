Un grande murales dedicato a Biagio Conte verrà inaugurato domenica prossima nel quartiere Sperone a Palermo. Il titolo del dipinto, commissionato da Don Ugo Di Marzo parroco della Comunità Pastorale Roccella-Sperone e realizzato anche grazie allo Iacp, Rotary Club Palermo Libertà, Colorificio Di Maria, Associazione LCU Onlus, Siciliana Gru, ditta Torres e Fondazione Teatro Massimo, è ‘Quello che rimane dopo una mareggiata” e riprende una foto scattata a Biagio Conte dal fotografo Massimiliano Ferro.

Legame tra Biagio Conte e lo Sperone

A realizzaee l’opera l’artista palermitano Igor Scalisi Palminteri. Il murales sorgerà non a caso proprio in viale Giuseppe Di Vittorio, all’incrocio con passaggio Giuseppe De Felice Giuffrida, perché questo murale dedicato alla memoria di Biagio Conte vuole essere un segno di gratitudine non solo per la grande opera da lui realizzata con la Missione Speranza e Carità, ma soprattutto vuole ricordare il grande legame fra Biagio Conte e lo Sperone, cementato dalla presenza di una croce posta dal missionario laico proprio sotto questo palazzo in viale Giuseppe Di Vittorio nel lontano 1992, all’inizio della sua attività.

Il cristo di Biagio Conte

”Durante la pandemia – racconta il parroco Don Ugo Di Marzo – Biagio Conte era passato allo Sperone, raccontando un episodio riguardo a una croce che aveva messo nel quartiere Sperone intorno al 1992. Raccontano i testimoni di quel tempo che, all’inizio, la collocazione di questa croce trovò una certa resistenza da parte di alcune persone. Ma, dopo un decennio circa, gli stessi che avevano osteggiato Fratel Biagio sono andati a chiedergli scusa alla Missione Speranza e Carità, che intanto lui aveva aperto e, successivamente, la croce è stata completata con il Cristo Crocifisso. Il tutto ancora è lì, ma pochi ne sanno la storia.

Il sogno, ringraziare il missionario

E due domeniche fa, pensando al trigesimo di Biagio Conte, ecco un sogno: era forte l’esigenza di dovere ringraziare Biagio Conte perché pregava per lo Sperone. Diceva che lo Sperone ha bisogno di Dio, ha bisogno di noi. Ci teneva tanto a ricordarlo e tanto per questo pregava. Più volte lo ha ripetuto negli incontri di questi ultimi anni con la Comunità Parrocchiale di Roccella. Ed ecco che si è pensato, che sarebbe stato bello dare risalto alla croce messa da fratel Biagio. Ed ecco l’idea del murale proprio accanto la croce. E i residenti con gioia hanno accolto l’iniziativa”.

Il programma dell’inaugurazione

ore 10,00: don Pino Vitrano sdb presiederà la Celebrazione Eucaristica dei bambini e dei ragazzi della Comunità Pastorale Roccella-Sperone presso la Parrocchia Maria SS. delle Grazie in Palermo Roccella, sita in Corso dei Mille n. 1.085/B;

a seguire, intorno alle ore 11,00, si avvierà la marcia dei bambini e dei ragazzi, animata dalla Marching Band delle Formazioni Giovanili Orchestrali della Fondazione Teatro

Massimo e che si concluderà sotto il murale, presso la croce voluta da Fratel Biagio, percorrendo il seguente itinerario: Corso dei Mille; Via XXVII Maggio (all’incrocio con la via Maresciallo Pecori Giraldi si uniranno i bambini e i ragazzi della vicina Parrocchia San Sergio Papa con le loro famiglie), Viale Giuseppe Di Vittorio

11,30 ca.: inaugurazione: presentazione dell’opera da parte dell’artista; saluto del Presidente del Rotary Club Palermo Libertà, arch. Giovanni Pitarresi, a nome di tutti i benefattori; saluto del Commissario Straordinario, dott.ssa Alessandra Russo; testimonianza sulla realizzazione della croce; momento di preghiera e saluto del Parroco.