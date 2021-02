Indagini della polizia postale

Ha trovato le bici rubate nel pianerottolo di casa in vendita nel market place di un social network. La donna palermitana ha presentato denuncia alla polizia postale. Gli agenti, coordinati dalla procura, hanno eseguito una perquisizione in casa di un uomo di 70 anni, hanno trovato le bici rubate conservate in un box.

L’uomo è stato denunciato e le bici sono state restituite alla legittima proprietaria. La polizia postale invita ad essere molto prudenti negli acquisti on line. Non sempre è un buon affare.

In questo caso chi acquistava la bici rischiava una denuncia.

La Polizia Postale e delle Comunicazioni approfitta dell’occasione per fornire due consigli utili per gli acquisti on line, anche di oggetti di seconda mano: un annuncio ben strutturato è più affidabile.

Leggi attentamente l’annuncio prima di rispondere: se ti sembra troppo breve o fornisce poche informazioni, non esitare a chiederne altre al venditore. Chiedi più informazioni al venditore sull’oggetto che vuoi acquistare e se le foto pubblicate sembrano troppo belle per essere vere, cerca in rete e scopri se sono state copiate da altri siti.

– non sempre…. è sempre un buon affare.

Diffida di un oggetto messo in vendita a un prezzo irrisorio, non sempre è un affare: accertati che non ci sia troppa differenza tra i prezzi proposti e quelli di mercato.