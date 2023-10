Indagini in corso

Una bimba di 3 anni allo Zen di Palermo ha toccato un filo elettrico prendendo una potente scossa. La piccola è stata portata al pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia. I medici dopo gli accertamenti hanno escluso gravi conseguenze. La bimba stava giocando a piedi scalzi in via Costante Girardengo.

La madre è intervenuta subito riuscendo a staccare la figlia dal filo elettrico. Sono intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato San Lorenzo che hanno individuato il filo elettrico e richiesta l’intervento di una squadra di Amg per effettuare delle verifiche. Quel filo non apparteneva all’impianto di illuminazione. Sono in corso indagini per verificare se si possa trattare di un allaccio abusivo fatto tra i casermoni dello Zen.

Due anni fa l’incidente a Francesco Marino

Risale invece a due anni la vicenda in cui è rimasta coinvolta Francesco Marino, 37 anni, definita una “forza della natura” e ora ridotta, come dicono i familiari, a “una pianta secca”. La donna è rimasta folgorata al Lido Italia di Romagnolo insieme a una nipote di 4 anni, salva per miracolo. I due indagati, il gestore e il titolare del lido, avevano chiesto di patteggiare. Il gup aveva respinto la richiesta che è stata poi accolta dal giudice monocratico.

Ruba i cavi elettrici ma viene folgorato, ricoverato e denunciato

A fine settembre, un ladro di rame è rimasto ferito dalla scarica di energia elettrica che lo ha colpito mentre stava per tagliare dei cavi in rame da un traliccio dell’impianto di distribuzione utilizzando una cesoia metallica alla periferia di Vittoria, nel Ragusano.

L’uomo, un 37enne, è caduto dalla scala con cui stava compiendo il furto procurandosi anche delle fratture. Lo ha soccorso un suo complice 52enne che lo ha accompagnato in ospedale in auto ed è andato via per evitare di essere identificato.

Il ferito è poi stato ricoverato al Guzzardi per lesioni e fratture che si è procurato cadendo. Sul caso indagarono i carabinieri del comando provinciale di Ragusa che identificarono il 57enne grazie al numero di targa della sua auto denunciandolo assieme al complice ricoverato per tentato furto aggravato.