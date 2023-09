A Vittoria i carabinieri denunciano anche un complice per tentato furto

Un ladro di rame è rimasto ferito dalla scarica di energia elettrica che lo ha colpito mentre stava per tagliare dei cavi in rame da un traliccio dell’impianto di distribuzione utilizzando una cesoia metallica alla periferia di Vittoria, nel Ragusano.

Uomo è caduto dalla scala

L’uomo, un 37enne, è caduto dalla scala con cui stava compiendo il furto procurandosi anche delle fratture. Lo ha soccorso un suo complice 52enne che lo ha accompagnato in ospedale in auto ed è andato via per evitare di essere identificato.

Il ferito è ricoverato al ‘Guzzardi’ per lesioni e fratture che si è procurato cadendo. Sul caso hanno indagato i carabinieri del comando provinciale di Ragusa che hanno identificato il 57enne grazie al numero di targa della sua auto e hanno denunciato lui e il complice ricoverato per tentato furto aggravato.

Muore folgorato mentre sistema gli attrezzi, tragedia a Vittoria

Sempre a Vittoria si verificò una tragedia poco dopo Ferragosto. Un uomo è morì folgorato da una scarica elettrica mentre era al lavoro in località Scoglitti.

La vittima era Vincenzo Zangari, volontario della Protezione civile del comune di Vittoria. Dai primi accertamenti l’uomo sarebbe stato colpito da una potente scarica elettrica mentre era impegnato nel sistemare un attrezzo. I colleghi hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sulle cause della tragedia indagano i carabinieri il nucleo ispettorato del lavoro. Il sindaco di Vittoria Francesco Aiello nel pomeriggio ha dato la notizia nella sua pagina Facebook: “Per la nostra comunità e per il mondo del volontariato è un’enorme perdita. Tutta Vittoria si stringe attorno alla famiglia”. Vincenzo Zangari aveva 59 anni; lascia la madre, la moglie e due figlie.