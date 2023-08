l'inchiesta della procura e dei carabinieri di siracusa

La Procura di Siracusa ha aperto l’inchiesta sul nuovo incidente sul lavoro avvenuto nella giornata di ieri ad Augusta. Secondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri, un uomo è stato raggiunto da una lastra in cemento e lotta tra la vita e la morte al Cannizzaro di Catania dove ieri è stato trasportato con l’elisoccorso.

Gli interrogatori

Gli inquirenti hanno già sentito alcuni testimoni per accertare da un lato la dinamica dell’incidente e dall’altro di stabilire se vi sono responsabilità precise che, per il momento, non sono emerse. Nell’Arma dei carabinieri ci sono gli specialisti del Nucleo ispettorato del lavoro, che, peraltro, stanno compiendo delle verifiche sulla posizione della vittima.

Famiglia della vittima in ansia

La famiglia dell’uomo è in ansia per le sue condizioni: è stato sottoposto, non appena è arrivato al Cannizzaro di Catania, ad un intervento chirurgico ed i medici si sono riservati la prognosi.

La striscia di incidenti nel Siracusano

Crescono gli incendi sul lavoro nel Siracusano: con quello di ieri salgono a tre in poco meno di un mese. Il 4 luglio ha perso la vita un autotrasportatore, 59 anni, originario di Acireale, in una azienda agricola di Carlentini, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo sarebbe arrivato in quell’impresa a bordo del suo Tir contenente delle ringhiere in ferro. Avrebbe preso parte alle operazioni di scarico della merce solo che qualcosa è andato storto: parte di quel materiale ferroso gli è caduto addosso e per il 59enne non c’è stato nulla da fare.

Cantiere edile a Pachino insicuro

Nell’ambito dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, i carabinieri della stazione di Pachino e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Siracusa hanno denunciato un uomo di 57 anni per violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Imprenditore denunciato e multato

I militari hanno effettuato un accertamento ispettivo in un cantiere edile in contrada Calafarina di Pachino, riscontrando la presenza di lavoratori sprovvisti delle previste misure di protezione. “A seguito delle violazioni accertate, è stata attuata l’immediata sospensione dell’attività ed applicate sanzioni amministrative per circa 21mila euro e il legale rappresentate dell’impresa è stato denunciato all’Autorità giudiziaria” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa