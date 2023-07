è successo ad augusta

Un uomo si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cannizzaro di Catania a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto in una azienda nel territorio di Augusta.

L’incidente sul lavoro

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, la vittima è rimasto schiacciato da una lastro di marmo durante le operazioni di carico e scarico di merce. Sono stati i suoi colleghi di lavoro a prestare le prime cure e ad avvertire i soccorsi. Si è compreso subito che le sue condizioni erano serie, per cui si è provveduto al trasferimento al Cannizzaro dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per far luce su questo nuovo incidente sul lavoro nel Siracusano.

Autotrasportatore morto

Nel luglio scorso un autotrasportatore, 59 anni, originario di Acireale, è rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nelle ore scorse in una azienda agricola di Carlentini, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, l’uomo sarebbe arrivato in quell’impresa a bordo del suo Tir contenente delle ringhiere in ferro.

La tragedia durante le operazioni di carico e scarico

Avrebbe preso parte alle operazioni di scarico della merce solo che qualcosa è andato storto: parte di quel materiale ferroso gli è caduto addosso e per il 59enne non c’è stato nulla da fare. I testimoni hanno provato a prestargli soccorso ma le lesioni riportate erano troppo gravi per consentirgli di restare in vita, infatti il suo cuore ha cessato di battere nello spazio di poco tempo.

Un altro incidente mortale a giugno

A giugno è stato un operaio di 59 anni, originario di Catania, a morire per un incidente sul lavoro avvenuto dentro un’azienda di Augusta, nella zona industriale di Siracusa. Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione, l’uomo era impegnato in una operazione di carico e scarico di sabbia e sembra si trovasse su un mezzo. Per cause che sono al vaglio dei carabinieri, che hanno in mano le indagini, avrebbe perso l’equilibrio per poi finire a terra. L’impatto è stato violento, pare che abbia sbattuto il capo, provocandogli delle lesioni gravi che lo hanno condotto alla morte.