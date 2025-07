Una bimba di 11 anni è morta ieri a Palermo. La bimba è stata portata dai familiari all’ospedale Buccheri La Ferla. Aveva i vestiti intrisi di benzina e segni di violenza sul corpo.

La bimba è morta. Ancora da accertare se fosse arrivata già senza vita o se è morta in ospedale. La vicenda ancora è tutta da chiarire e le indagini sono condotte dalla polizia di Stato.

La procura per i minorenni ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso. Sono stati sentiti i genitori per cercare di comprendere cosa sia avvenuto ieri nella zona di via Tiro a Segno.

La bimba trasportata in gravissime condizioni all’ospedale Buccheri La Ferla si chiama Maria Cirò di 11 anni. Le indagini sono condotte dagli agenti della squadra mobile di Palermo che stanno cercando di ricostruire quanto successo alla piccola.

La salma è stata portata all’istituto di medicina legale dell’ospedale Policlinico di Palermo per eseguire l’autopsia.