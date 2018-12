Indagano gli agenti del commissariato Brancaccio

Una bambina di tre anni si trova ricoverata in coma all’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dopo avere ingerito hashish. La piccola è stata portata in ospedale dalla madre.

La donna avrebbe detto agli agenti di polizia che la figlia ha raccolto per strada un involucro e lo ha messo in bocca. Sarebbe successo nei pressi dell’abitazione in corso dei Mille.

Un racconto al vaglio dei poliziotti del commissariato Brancaccio che stanno indagando sul caso di intossicazione da droga. In queste ore i medici stanno cercando di svegliarla. La prognosi è riservata.