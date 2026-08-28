Proseguono le indagini sulla morte della piccola Anna Rosa, la bimba di 4 anni non vaccinata e morta per una difterite a Palermo. L’autopsia si svolgerà oggi pomeriggio all’istituto di Medicina legale del Policlinico del capoluogo siciliano.

Alle 15.30, negli uffici della Procura, sarà conferito l’incarico ai consulenti del pm e a seguire si svolgerà l’esame autoptico. Indagati finora, con l’ipotesi di omicidio colposo, i genitori no vax, originari dello Zen, che non avevano fatto immunizzare la figlia, temendo che divenisse autistica.

Non è escluso che, dopo la controdenuncia da parte dei genitori, possano essere indagati e invitati a nominare un proprio consulente anche alcuni dei medici che si sono occupati della bimba: secondo padre e madre di Anna Rosa, infatti, avrebbero sbagliato diagnosi e fatto ricorso a cure non appropriate, provocando la morte della figlia. Intanto l’Istituto superiore di sanità ha confermato la positività alla malattia – quasi scomparsa in Italia, ultimo caso rilevato nel 1996 – del cuginetto della bambina deceduta: contagiato probabilmente da Anna Rosa, si è salvato perché vaccinato.