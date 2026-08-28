Una bimba di due anni e mezzo è morta ieri in una piscina in via Villagrazia a Palermo. La piccola era in compagnia dei genitori e di un’altra famiglia che stava trascorrendo una serata in un’abitazione dove c’era una piscina soprelevata.

La piccola si è immersa nella piscina. Pare che immediatamente nessuno se nei sia accorta. E’ stato lanciato l’allarme quando la piccola non si muoveva più.

I sanitarti del 118 l’hanno trasportata in ospedale ma non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri. La procura ha disposto il sequestro della salma per eseguire l’autopsia.

Sono stati attimi concitati non appena i genitori si sono accorti che la bimba era in piscina e non si muoveva più. Sono stati loro stessi a portare la bimba Giulia Rita di due anni e mezzo alla guardia medica alla Guadagna a Palermo.

Ma per la piccola era ormai tardi. Nella struttura dell’Asp di Palermo è arrivato il medico legale per l’ispezione sul corpo della piccola. Il medico ha costatato che non c’erano segni di violenza sulla bimba e che con molta probabilità la piccola è morta per annegamento. I carabinieri hanno sentito i genitori e l’altra coppia presente nell’abitazione in via Villagrazia a Palermo.