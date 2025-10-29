Un bambino di 11 anni si è allontanato da casa a Palermo. Tanta la paura per la madre che lo sta crescendo da sola. La centrale operativa lancia l’allarme e le pattuglie cominciano le ricerche in centro storico.

I primi a intervenire sono i carabinieri del nucleo radiomobile, in macchina e moto. Il bambino dopo tempo è stato rintracciato in corso Vittorio Emanuele. Ha dei seri problemi di salute ed è obbligato ad assumere dei medicinali. I militari lo hanno rintracciato in tempo.

La mamma racconta la condizione di disagio in cui sta crescendo. I suoi coetanei lo prendono in giro perché si veste male.

Di soldi, a casa, ce ne sono pochi a disposizione. I carabinieri si inteneriscono. Entrano in un negozio in via Roma e comprano un paio di scarpe all’undicenne, di quelle sportive e alla moda. La paura è passata, ora c’è la solidarietà. La storia di conclude con un grande abbraccio fra il bambino e i militari.