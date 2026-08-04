Un bambino di 8 anni è rimasto gravemente ferito ieri sera dopo essere caduto dal balcone della propria abitazione, al secondo piano di uno stabile in via Garibaldi.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava sul balcone quando avrebbe perso l’equilibrio, precipitando nel vuoto. Ci sono in corso indagini da parte dei carabinieri.

I sanitari del 118 lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Cervello di Palermo.

Il bambino avrebbe riportato diverse fratture, in particolare al bacino e alle braccia.

Nonostante la gravità della caduta e dei traumi riportati, sarebbe rimasto cosciente. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dal personale sanitario.

Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente. Al momento, le prime verifiche farebbero propendere per una caduta accidentale.