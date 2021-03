Amico di famiglia Identificato dai carabinieri della stazione Oreto

In un video postato su Tik Tok si vedeva un bambino di 8 anni che a Falsomiele a Palermo guidava una grossa moto senza casco. Seduto dietro un uomo anche lui senza casco e con la sigaretta accesa.

Nel video si vedeva la targa della moto. Attraverso quella i carabinieri della stazione Oreto hanno identificato i due motociclisti del video diventato virale.

Un amico di famiglia di 40 anni è stato multato. Oltre alle sanzioni previste dal codice della strada, è stata interessata la procura ordinaria e quella per i minorenni per accertare responsabilità a carico dei genitori.

Un ragazzino guida la moto di grossa cilindrata in pieno giorno e in una strada pubblica. Siamo a Falsomiele nella strada che costeggia viale Regione Siciliana a Palermo in direzione Trapani.

Seduto dietro c’è un uomo che fuma una sigaretta. Entrambi senza casco. Una scena surreale ripresa da una terza persona che filma tutto con il cellulare.

Il filmato è finito pubblicato su Tik Tok, il social dei video. Adesso i provvedimenti presi dai carabinieri che sono riusciti ad identificare il ragazzino e l’adulto seduto dietro grazie a quel video finito sui social.