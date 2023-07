Un altro bambino di un anno e mezzo è caduto dal balcone. E’ successo in via Ettore Ximenes al Borgo Vecchio. Il piccolo è caduto dal primo piano mentre si trovava insieme ai parenti.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Di Cristina in codice rosso. Il bimbo è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Bimba cada dal balcone in Corso dei Mille

Una bimba è caduta da un balcone in corso dei Mille a Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di portare la piccola in ospedale.

Infermiere e medico sono stati picchiati da parenti e amici della piccola. Un’aggressione violenta.

La bimba è stata portata all’ospedale Di Cristina in coma.

Le sue condizioni sono gravissime. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato.

La bimba è nata in Germania da genitori palermitani che si trovavano qui in vacanza è ricoverata in rianimazione.

E’ caduta da un primo piano da un’altezza di cinque metri. Stava al balcone con alcuni parenti quando sarebbe caduta. Le condizioni della piccola sono molto gravi.

I medici l’hanno intubata. Le indagini sono condotte dalla polizia che dovrà fare luce anche sull’aggressione ai sanitari che ha ritardato i soccorsi e l’arrivo della piccola in ospedale. Per diversi minuti i sanitari non sono riusciti a scendere dall’ambulanza.

Il mezzo è stato circondato da partenti e amici e preso a calci e pugni. Nell’ambulanza c’era una dottoressa e un infermiere.