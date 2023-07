Una bimba è caduta da un balcone in corso dei Mille a Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di portare il piccolo in ospedale.

Infermiere e medico sono stati picchiati da parenti e amici della piccola. Sarebbe stata un’aggressione violenta.

La bimba è stata portata all’ospedale Di Cristina in coma. Le sue condizioni sono gravissime. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato.

La bimba è nata in Germania da genitori palermitani che si trovavano qui in vacanza, adesso è ricoverata in rianimazione.

E’ caduta da un primo piano, da un’altezza di cinque metri. La bambina stava al balcone con alcuni parenti quando sarebbe caduta. Le condizioni della piccola sono molto gravi.

I medici l’hanno intubata. Le indagini sono condotte dalla polizia che dovrà fare luce anche sull’aggressione ai sanitari. L’aggressione avrebbe ritardato i soccorsi e l’arrivo della piccola in ospedale. Per diversi minuti i sanitari non sono riusciti a scendere dall’ambulanza.

Il mezzo è stato circondato da partenti e amici e preso a calci e pugni. Nell’ambulanza c’era una dottoressa e un infermiere.

Bimbo di un anno e mezzo cade dal balcone al Borgo Vecchio

Un altro bambino di un anno e mezzo è caduto dal balcone. E’ successo in via Ettore Ximenes al Borgo Vecchio. Il piccolo è caduto dal primo piano mentre si trovava insieme ai parenti.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Di Cristina in codice rosso. Il bimbo è cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.