Il bimbo di 9 anni ferito e ricoverato in gravi condizioni all’ospedale dei Bambini potrebbe essere rimasto vittima di un incidente nel corso di una gara ciclistica tra bambini non autorizzata a Brancaccio.

Su questo stanno lavorando gli agenti della polizia municipale di Palermo che indagano su quanto avvenuto in via Filippo Pecoraino a Palermo. La dinamica è apparsa poco chiara. Il bimbo residente nella zona di via Guarnaschelli gravemente ferito alla testa e al volto è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale al Di Cristina. La prognosi è riservata.

Secondo le indagini della polizia municipale il piccolo sarebbe caduto dalla bicicletta. I soccorsi sono stati chiamati da una persona che ancora non è stata indentificata. Adesso gli agenti della polizia municipale lo stanno ricercando.

Gli agenti della sezione infortunistica non avrebbero trovato nessuna traccia né la bici del bimbo. Nessuno in quella zona ha visto qualcosa o saputo qualcosa. Nessuna informazione utile è stata fornita dai genitori. Un muro di gomma che potrà essere in qualche modo chiarito dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona che sono stati acquisiti dagli investigatori.