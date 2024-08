L’annuncio della nascita del piccolo Ettore era arrivato appena due settimane fa poi di colpo la tragedia. Un dolore straziante ha invaso la famiglia di Ettore Gargano, un bambino appena nato scomparso prematuramente. Il neonato, della cui nascita lo stesso comune di Collesano aveva informato l’intera cittadinanza attraverso i social, si è spento lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi genitori e della comunità. La piccola comunità montana adesso deve fare i conti con una tragedia inattesa.

Il cordoglio dell’amministrazione

E’ toccato alla stessa amministrazione comunale dare la triste notizia dopo aver dato notizia del lieto evento. “La nostra Comunità oggi è scossa dalla drammatica notizia che lascia ognuno di noi inerme di fronte a tanto dolore. Un dolore straziante e incomprensibile che oggi questi giovani genitori, insieme ai familiari tutti, stanno provando. Il Sindaco, l’Amministrazione e il Consiglio comunale, insieme alla comunità intera, fanno sentire forte il loro abbraccio e la loro vicinanza. Ci stringiamo al dolore delle famiglie Gargano e Ippolito. Al piccolo Ettore, che ha vissuto pochi giorni su questa terra ricevendo l’amore immenso di mamma e papà, vanno il nostro pensiero e le nostre preghiere. Vola in alto tra gli angeli!”

Collesano è in lutto per la scomparsa del piccolo Ettore, appena nato. Il dolore per la perdita improvvisa ha colpito la comunità, stringendosi alla giovane coppia e alla famiglia Gargano-Ippolito in questo momento di profondo dolore.

“Nessuna parola può lenire il dolore di una perdita così profonda, oggi ci uniamo al dolore di questa giovane coppia e di tutta la famiglia Gargano-Ippolito. Anche se il vostro bambino è stato solo un breve raggio di luce nella vostra vita, il suo ricordo sarà eterno. Ciao piccolo Ettore!”

“Ciao piccolo Ettore – scrivono altri messaggi di cordoglio – mi unisco al dolore dei familiari..conosce bene questo dolore lacerante, vi affido tutti nella mia misre preghiera..un abbraccio virtuale”.

