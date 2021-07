Indagini dei carabinieri della compagnia di Carini

Il campetto comunale parco di Sofia a Carini dove ieri è morto Gabriele Conigliaro di 12 anni è stato sequestrato dai carabinieri che ieri fino a tarda sera hanno proseguito nei controlli per cercare di ricostruire cosa sia successo. Sono stati controllati gli ancoraggi delle porte che non sono apparsi del tutto sicuri.

Poi si è iniziato a individuare le responsabilità della manutenzione del campo, l’agibilità e a chi spettasse il controllo della struttura. Spetterà al Comune guidato dal sindaco Giovì Monteleone rispondere a tutte le domande dei carabinieri che hanno avviato un’indagine coordinata dalla procura. Dopo l’ispezione sul corpo del bambino da parte del medico legale è stata disposta la restituzione della salma alla famiglia per celebrare i funerali.

Il tragico incidente si è verificato nel parco comunale Sofia. Secondo una prima ricostruzione il bambino di 12 anni avrebbe scavalcato il cancello insieme ad altri compagni e avrebbe iniziato a giocare. Poi forse si sarebbe aggrappato alla porta che lo ha travolto provocandogli un grave trauma cranico. Sono ancora in corso i rilievi dei carabinieri.

Nei pressi del campo ci sono i familiari e gli amici. Si sta cercando di ricostruire quanto avvenuto anche con il racconto dei compagni di gioco. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare il ragazzo in tutti i modi senza riuscirci. “Non si può morire così – ha detto il fratello Daniele su Facebook – Mio fratello era andato al parco per giocare a pallone e adesso non c’è più…”.