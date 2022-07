E’ atterrato all’aeroporto Falcone Borsellino l’aereo che ha portato da Sharm i genitori del piccolo Andrea Mirabile, morto a 6 anni nei giorni scorsi, mentre era in vacanza. L’aereo un Leaerjet 45 è già in pista.









Ad attendere i genitori c’è un ambulanza che porterà la coppia di coniugi in ospedale al Policlinico. La salma del piccolo arriverà domani con un volo Sharm Fiumicino, Fiumicino Palermo.

Dall’aereo direttamente in ambulanza

Con un’ambulanza privata i sanitari stanno trasportando i due coniugi dall’aeroporto al pronto soccorso del Policlinico. Il sindaco Roberto Lagalla andrà al Policlinico nel pomeriggio per una visita privata.

Aeroporto blindato

Aeroporto di Palermo blindato per l’arrivo dell’ambulanza con Rosalia e Antonio Mirabile, i coniugi giunti con un volo- ambulanza dall’Egitto. La coppia, che era in vacanza a Sharm el Sheikh, ha perso il figlio di sei anni, Andrea, forse per una intossicazione da cibo presa nel resort in cui si trovavano.

Anche Antonio Mirabile è stato male e per questo si è reso necessario il suo trasferimento con un volo privato con a bordo una equipe medica.

Impedite le fotografie

Ai giornalisti è stato impedito di scattare le foto del passaggio dell’ambulanza. Il fotoreporter Igor Petyx è stato identificato dalla Finanza mentre al di fuori della porta carraia cercava di scattare una fotografia all’ambulanza che lasciava lo scalo per dirigersi al Policlinico.

Trasferiti al Policlinico

Sono arrivati all’ospedale Policlinico in ambulanza i genitori del piccolo Andrea Mirabile, morto a 6 anni nei giorni scorsi, mentre era in vacanza. Marito e moglie si trovano al pronto soccorso poi verranno trasferiti in reparto.

Una tragedia che ci segnerà per sempre

“La tragedia che ci ha colpito segnerà per sempre la vita delle nostre famiglie. Una ferita che ci porteremo a lungo” aveva detto nei giorni scorsi Roberto Manosperti, zio materno del piccolo Andrea Mirabile. una frase pronunciata insieme all’appello a far rientrare la famiglia, appello raccolto oggi