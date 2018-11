il 23 novembre il giorno dei super sconti

“Il Black Friday” del prossimo 23 novembre può essere una grande occasione per dare un po’ di respiro ai commercianti, per questa ragione abbiamo chiesto al sindaco Leoluca Orlando e agli assessori Sergio Marino e Iolanda Riolo di trasformare questa iniziativa in opportunità di vendite anche per le piccole e micro imprese di Palermo, in grande affanno per la stagione commerciale autunnale molto deludente, e di valutare la sospensione del provvedimento di Zona a traffico limitato per l’intera giornata di venerdì”.

Lo dice la presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio che aggiunge: “In vista dell’appuntamento con il Black Friday da diversi giorni assistiamo ad una potente ed aggressiva campagna pubblicitaria condotta soprattutto dai colossi dell’e-commerce internazionale e dai grandi megastore presenti anche a Palermo”.

“Riteniamo – conclude Patrizia Di Dio – che una sospensione della Ztl possa catturare l’attenzione di tanti consumatori che possono riversarsi nelle vie centro per acquistare a prezzi certamente più convenienti”.

