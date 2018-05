Dalla notte scorsa black-out in Sicilia per il servizio connessione dati nelle schede sim Tim. A partire dalla notte con un progressivo allargamento el black-out la rete mobile tim non ha consentito l’accesso a internet se non a singhiozzo. Nessuna notizia sulle cause di questo disservizio. A confermare che il problema riguarda la Sicilia, sono stati gli stessi operatori del 119 che hanno risposto a numerose chiamate degli utenti.

Il servizio connessione dati ha improvvisamente cessato di funzionare a livello regionale, un black-out che ha generato proteste da parte degli utenti. il problema sembrava risolto nelle ore della mattina ma si è ripresentato con connesioni a singhiozzo e disservizi a macchia di leopardo.

In una nota il presidente dell’Unione dei Consumatori, Manlio Arnone protesta: “Si tratta di un disservizio che ha creato enormi disagi agli utenti, sono diverse le telefonate di protesta che abbiamo ricevuto da parte di cittadini rimasti per ore senza collegamento internet, ad aggravare la situazione, oltre al blackout, la totale assenza di informazioni, un danno per i consumatori, chiediamo a TIM di trovare una formula per un indennizzo automatico in favore degli utenti coinvolti”.