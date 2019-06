Inutile telefonare al 190

Black out Vodafone a Palermo. Il servizio internet è completamente in tilt da alcune ore in tutta la città. Al momento non si riesce neppure a sapere che cosa sia successo.

Chiamare al 190 è del tutto inutile. Non risponde nessuno anche dopo attese di circa un’ora. Anzi dopo un’ora d’attesa alzano il telefono e chiudono.

Un comportamento contestato da numerosi clienti rimasti senza linea telefonica e senza una spiegazione. Forse il gran cado influisce nei servizi della società tedesca. Non è la prima volta che con le alte temperature il servizio va completamente in tilt.

Un disservizio simile è successo anche con le intense piogge quando i tecnici della società spiegavano che è successo che si sono allagati i pozzetti e il servizio internet è rimasto bloccato.

In Italia Vodafone è colpita da un malfunzionamento che interessa sia la rete fissa sia quella mobile. Da circa un’ora il sito Downdetector sta registrando numerose segnalazioni, con picchi di oltre 8mila, che si concentrano nelle città più grandi e in particolare a Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Palermo.

Numerose le segnalazioni degli utenti anche su Twitter, dove l’hashtag #vodafonedown è al numero uno tra i trending topic e scalza #RadioRadicale. Le lamentele riguardano i clienti privati e business. La compagnia non ha ancora fatto annunci in merito.