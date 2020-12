Chiuso per 5 giorni

Gli agenti del nucleo controllo attività economiche e produttive durante un sopralluogo nella zona di Borgo Vecchio hanno elevato sanzioni per più di settemila euro e posto sotto sequestro cautelare un market. I controlli rientrano nelle attività della Polizia Municipale finalizzata al controllo del rispetto delle misure di contenimento al Covid19 nei contesti della movida.

Durante il controllo effettuato in un market in corso Scinà gli agenti hanno accertato che era in corso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e super alcoliche al banco, all’interno e nell’area esterna di pertinenza del locale, vietata oltre le ore 18. Il locale è stato sequestrato per la durata di 5 giorni e il gestore è stato sanzionato per inottemperanza alla sospensione delle attività dei servizi di ristorazione con verbale di euro 400.

Inoltre, l’esercente del market è stato multato in quanto sprovvisto della prescritta autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande con verbale di 5mila euro. Nei confronti dello stesso gestore è scattata la comunicazione di notizia di reato perché vendeva bevande alcoliche a un minore di 18 anni diciotto. In questo caso la multa ammonta a 333 euro.

Sono 25 le persone multate a Palermo per il mancato rispetto delle norme anti-Covid nei giorni scorsi. Tre i commercianti multati. Sono i numeri dei controlli effettuati da carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale coordinati dalla Prefettura. Controllate oltre circa 1694 persone e 345 attività commerciali. Le persone multate da novembre ad oggi sono circa 7 mila e 325 e 20 quelle denunciate, su oltre 74 mila controlli. Su 14.200 esercizi commerciali ne sono stati multati 47, 17 quelli chiusi per 5 giorni.