Intervento degli agenti dei Falchi

Nuovo blitz a Ballarò della squadra mobile di Palermo. Ormai non passa giorno che gli agenti di polizia riescano a bloccare i pusher che ormai sono i veri padroni della piazza del mercato storico.

Ieri sera, sono finiti in manette i palermitani Salvatore Bilello di 25 anni (che già aveva la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria), Giancarlo Grisafi, 21enne, già destinatario della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di Daspo urbano), Wesley Candeh, 25enne e Giuseppe Arena, 26enne. Antonino Gresti, 19enne e Marco Tito Kamel, 22enne, sono stati arrestati invece nei giorni scorsi mentre spacciavano cocaina in piazza a Ballarò.

I Falchi della sezione “Contrasto al crimine diffuso” della Squadra Mobile hanno interrotto una attività di spaccio di stupefacenti e arrestato quattro pregiudicati palermitani.

Gli agenti hanno notato che alcuni giovani che man mano giungevano nella piazza di Ballarò, dopo un breve scambio di parole e la consegna di imprecisate somme di denaro, ricevevano dai pusher piccoli involucri di stupefacente.

La droga veniva nascosta nel passaruota di un’auto parcheggiata nella zona: uno di loro, man mano ne prelevava piccole dosi e le consegnava agli altri ‘colleghi’ che provvedevano allo spaccio al minuto.

Attraverso questo collaudato sistema di spaccio tutti e quattro i malviventi arrestati ieri sera a giro svolgevano anche la funzione del “palo”, mentre gli altri si occupavano della vendita della droga. I potenziali acquirenti, il più delle volte, si rivolgevano a uno di loro per poi ricevere la sostanza in un secondo momento da un altro.

I poliziotti sono intervenuti e hanno bloccato gli spacciatori. Bilello ha tentato di dileguarsi per raggiungere la sua abitazione poco distante, ma è stato prontamente raggiunto ed arrestato. Addosso 235 euro in banconote di piccolo e medio taglio. L’involucro nascosto nel passaruota dell’auto in sosta conteneva 40 grammi circa di hashish e marijuana pronta per essere spacciata.