Indagini degli arresti di San Lorenzo

Blitz antidroga allo Zen di Palermo. Due settimane fa la polizia ha fatto irruzione in casa di D.L., 39 anni.

Secondo le indagini degli investigatori l’uomo avrebbe avuto il compito di custodire decine di dosi che sarebbero servite per foraggiare una delle piazze di spaccio dello Zen.

Gli agenti della sezione Investigativa del commissariato San Lorenzo e i cani del reparto cinofili dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno rinvenuto e sequestrato nell’appartamento 61 stecche di hashish, 8 involucri della stessa sostanza e 39 dosi di marijuana per un peso complessivo di 170 grammi, oltre al materiale per il confezionamento e 115 euro in contanti.

Nel corso dell’intervento il cane Ulla, grazie al suo formidabile fiuto, ha puntato un Fiat Scudo di colore bianco parcheggiato in via Senocrate di Agrigento, segnalando al suo conduttore la presenza di sostanza stupefacente. Gli investigatori avrebbero notato il lembo di un involucro in cellophane sporgere da una ruota. Dentro il furgone, sul sedile lato passeggero, c’era infatti un sacco nero pieno di marijuana.

I poliziotti hanno subito rintracciato un uomo, il 34enne F.M., risultato poi il proprietario del mezzo. “Anche in questo caso lo stupefacente – concludono dalla Questura – è stato sequestrato e sono in corso le indagini per risalire ai destinatari della droga”. In sede di direttissima il giudice per le indagini preliminari ha convalidati entrambi gli arresti.