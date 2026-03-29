I carabinieri della compagnia Piazza Verdi, con il supporto dei militari del 12° reggimento Sicilia e dei tecnici dell’Enel, hanno eseguito un’operazione di controllo straordinario del territorio nei quartieri Bonagia e Ciaculli. L’attività si è focalizzata sul contrasto all’illegalità diffusa, colpendo in modo particolare il fenomeno dei prelievi illeciti dalla rete elettrica pubblica.

L’intervento si è concluso con la denuncia in stato di libertà di 14 persone, di età compresa tra i 32 e i 79 anni, ritenute responsabili di furto aggravato. Le ispezioni hanno riguardato diversi complessi residenziali situati in via Felicia Impastato e via Luigi Di Giovanni.

Secondo quanto ricostruito dai militari e dal personale tecnico, gli indagati avrebbero realizzato numerosi allacci abusivi per alimentare le proprie abitazioni.

Dagli accertamenti è emerso che, nonostante i contatori risultassero formalmente disattivati, l’erogazione della corrente proseguiva senza interruzioni. I tecnici hanno individuato collegamenti diretti alla rete di E-distribuzione, attivati in totale assenza di regolari contratti di fornitura. Questa pratica non solo rappresenta un danno economico per l’ente erogatore, ma costituisce un serio rischio per la sicurezza degli impianti e degli stabili coinvolti.

Questa operazione rientra in una strategia più ampia di presidio del territorio, volta a contrastare la criminalità predatoria e il degrado urbano nelle periferie. L’obiettivo dell’Arma è quello di tutelare la legalità e la sicurezza dei residenti, garantendo protezione ai cittadini onesti dei quartieri interessati. I controlli dei carabinieri continueranno con la stessa intensità anche nei prossimi giorni per assicurare il rispetto delle regole.