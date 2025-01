Rapinati tre giovani di 23, 22 e 21 anni a Palermo. I giovani la scorsa notte si trovavano in via Stefano Stabile nella zona dell’Arenella a bordo di un’utilitaria.

Sono stati bloccati da due uomini che li hanno picchiati e hanno portato via soldi e cellulari. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per accertare i motivi dell’aggressione e della successiva rapina.

Turista australiano ferito e rapinato dal branco in centro a Palermo

Un turista australiano di 52 anni è stato aggredito in via Vittorio Emanuele la scorsa notte a Palermo. E’ stato circondato da un gruppo di ragazzini che lo hanno ferito al volto e strappato lo smartphone.

Avrebbero cercato di prendere il portafogli ma non ci sarebbero riusciti. Poi sono fuggiti via tra i vicoli del centro storico.

Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno raccolto la testimonianza del turista soccorso dai sanitari del 118 e portato in ospedale e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire al branco che ha colpito nel capoluogo.

Aggredito a colpi di spranga in via Roma per rapinarlo del portafoglio

Tentata rapina violenta in via Roma a Palermo. Un uomo di 68 anni è stato bloccato la scorsa notte da un malvivente di circa 40 anni armato di spranga. Lo ha minacciato e ha cercato di farsi consegnare il portafoglio.

La vittima ha reagito e l’aggressore lo ha colpito alla testa con la spranga e poi è fuggito via. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Policlinico. Ha una ferita alla testa e si trova in osservazione. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per risalire all’autore della tentata rapina e delle lesioni.