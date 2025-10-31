I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 550 grammi tra hashish e marijuana, nei confronti di un palermitano bloccato a bordo dell’auto nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello. Durante l’intervento, i cani antidroga Mindy e Metì hanno segnalato la presenza di droga nel veicolo.

Nel corso della perquisizione sono stati trovati nascosti in un’intercapedine, circa 500 grammi di hashish e 50 grammi di marijuana, confezionati in involucri di plastica e pronti per essere immessi sul mercato, con un guadagno illecito stimato di diverse migliaia di euro. La sostanza è stata sequestrata, mentre l’automobilista è stato sottoposto ai domiciliari.

L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo attuato nella provincia di Palermo dalla Guardia di Finanza per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, principale fonte di finanziamento del crimine, anche organizzato.

L’intervento conferma inoltre l’efficacia delle unità cinofile nelle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti.