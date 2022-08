Il cedimento nella notte in centro storico a Palermo

Paura questa notte nel centro storico di Palermo per il crollo di parte di un’antica palazzina in corso dei Mille. Ad essersi staccato una parte di muro di contenimento che è finito in strada. Considerato l’orario nessuno in quel momento si trovava in zona. Ad essere stata danneggiata soltanto un’auto che si trovava posteggiata nei pressi.

Possibili infiltrazioni

Immediato sul posto l’intervento dei vigili del fuoco che hanno subito verificato le condizioni dell’immobile che era molto fatiscente. La palazzina da tempo era infatti disabitata. Si presume che la struttura abbia subito nel tempo delle infiltrazioni che abbiano indebolito l’armatura interna di cemento. Le piogge dei giorni scorsi potrebbero essere state il colpo di grazia. Ad essersi staccato parte del muro perimetrale.

La caduta dell’ascensore

A Palermo nel centro storico di recente si sono verificati episodi simili che fortunatamente non hanno avuto risvolti tragici. Il mese scorso tre persone sono rimaste ferite nel crollo dell’ascensore avvenuto a Largo Vincenzo Balistreri, allo Sperone. L’incidente è accaduto in una palazzina dello Iacp. Ad essere stato verificato dopo l’accaduto le condizioni in cui versava l’ascensore, a iniziare dalla documentazione sull’installazione dell’impianto per proseguire con il libretto delle manutenzioni che dovevano essere eseguite. L’impianto era collaudato, ma il palazzo non si era costituito in condominio e non c’era un responsabile che si doveva occupare della manutenzione dell’ascensore.

Il cedimento dei balconi

A giugno invece due balconi sono crollati in via Spinuzza sempre a Palermo ad angolo con via Roma. Una grossa mensola è caduta dal terzo piano. Ha danneggiato il balcone al secondo piano e soprattutto quello sotto. I grossi calcinacci sono finiti in strada. Fortunatamente in quel momento non passava nessuno. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno in sicurezza gli altri balconi del palazzo alcuni dei quali presentavano lesioni. Un altro balcone nel mese di maggio è caduto in un palazzo di via Roma a Palermo. Il crollo si è verificato proprio di fronte al palazzo delle Poste. Per fortuna anche in questo caso nessun ferito.