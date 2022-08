Sottopassi chiusi in viale Regione Siciliana. Auto impantanate. Decine di richieste di aiuto ai vigili del fuoco a Palermo e in tutta la provincia. Il forte temporale di questa notte ha paralizzato le strade in diversi punti.

Richieste di aiuto per allagamenti al comando provinciale dei vigili del fuoco sono arrivati da Partinico, Bagheria, Santa Flavia, Ficarazzi, lungo la statale 113 e anche nel capoluogo. Tante le strade trasformate in fiumi.

Il sottopasso di via Belgio è stato chiuso perché si è allagato. Acqua alta in diversi punti della circonvallazione. Anche in centro la situazione è stata davvero difficile. La zona di via Imera, degli ospedali Civico e Policlinico, piazza Indipendenza, diversi gli interventi per liberare gli automobilisti rimasti bloccati. In azione i vigili del fuoco con le idrovore in diversi punti della provincia.

Diversi gli alberi caduti per strada sia a Palermo che in provincia.

Ieri la protezione civile ha diramato un’allerta gialla per le pioggia. Anche per le prossime ore sono previsti acquazzoni che potrebbero creare nuovi disagi.