Notte di pioggia e vento, paura maltempo ad Alcamo marina dopo i nubifragi del 2021

Michele Giuliano di

12/08/2022

Notte e alba di maltempo nel Trapanese, con pioggia, vento e pochi danni fortunatamente molto limitati a qualche allagamento di scantinati e abitazioni comunque di lieve entità. Soprattutto sono stati momenti di grande apprensione ad Alcamo marina che tra l’autunno e l’inverno scorsi è stata pesantemente danneggiata dai nubifragi che si sono abbattuti in zona. L’arrivo immediato dei vigili del fuoco del locale distaccamento ha permesso la disostruzione dei tombini e l’acqua è tornata a defluire regolarmente senza alcuna conseguenza.

Panico in zona Canalotto

La situazione più allarmante si era registrata in zona Canalotto, proprio dove vi furono le conseguenze peggiori del maltempo dello scorso anno. La forte pioggia era tornata ad allagare gran parte della carreggiata e ai villeggianti e residenti era tornata alla mente quanto era accaduto appena qualche mese fa. Tantissime le chiamate che sono giunte al centralino dei vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati immediatamente sul posto ed anzitutto hanno pensato a disostruire tutte le grate dei tombini che erano ricoperti di fogliame e rifiuti vari. E’ bastato questo per permettere il deflusso delle acque piovane e a far rientrare l’allarme .

L’inverno scorso un terribile incubo

Tra ottobre e dicembre scorsi ad Alcamo vi furono due pesantissimi nubifragi che allagarono gran parte della città. Ancora oggi la zona Canalotto (nella foto) riporta i segni di quei terribili giorni. Auto che furono trascinate l’una sopra l’altra, case e scantinati allagati, le conseguenze furono davvero pesantissime. Memori di quanto accaduto i residenti quando hanno visto questa notte abbattersi il temporale hanno subito lanciato l’sos ai vigili del fuoco.

Anche a Palermo danni limitati

A Palermo città, dopo la copiosa pioggia di 24 ore prima, questa notte e alle prime luci dell’alba c’è stata una forte scarica di acqua che ha tenuto in apprensione. Più che altro si è manifestato qualche disagio ma al momento nulla di più. La situazione di maggior rischio in via Libertà dove si sono abbattuti a terra degli alberi che hanno ostruito per intero la carreggiata. Stessa situazione in via Airoldi e sulla statale 624 Palermo Sciacca. In tutti i casi gli alberi sono stati rimossi e la circolazione è stata subito ripristinata.