Arriva la pioggia, scende la temperatura ma l’acquazzone è di quelli improvvisi, estivi e crea disagi e danni come sempre accade a Palermo in questi casi.

Forte temporale a Palermo

Forte temporale a Palermo e le strade sono state trasformate in pochi minuti in fiumi. Tante le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare allagamenti e infiltrazioni in magazzini e abitazioni. La pioggia attesa da mesi è arrivata sempre in modo violento e intenso. Sono bastati pochi minuti per rendere impossibile la vita agli automobilisti alle prese con gimcane tra le buche e le pozzanghere.

Ieri l’allerta meteo lanciato dalla Protezione civile

Ieri la protezione civile aveva lanciato un allerta meteo che prevedeva forti temporali e possibili incendi in provincia di Palermo. Una situazione paradossale che si è ripetuta nei giorni scorsi dove comuni sono stati colpiti da violenti nubifragi e grandinate, mentre in altre zone della provincia i vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati a spegnere i roghi appiccati dagli incendiari.

Domenica scorsa temporale e danni nel Nisseno

Un forte temporale si è abbattuto su Caltanissetta e San Cataldo a partire dalle 15 di oggi fino a poco prima delle 16. In pochi minuti la centrale dei vigili del fuoco ha ricevuto 25 richieste di interventi per alberi caduti, tombini saltati e case allagate. In particolare alberi si sono abbattuti su contrada Gurra Savarino e in via Stazzone.

Diverse persone hanno contattato per l’allagamento delle loro abitazioni a Caltanissetta in viale Luigi Monaco e

via Due Fontane e a San Catalto in via Babbaurra. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per la caduta di pensiline e crolli strutturali, ma non di grave entità. Nessuno è rimasto ferito.

Le previsioni per oggi

Generali condizioni di instabilità in Sicilia con precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale caratterizzano la giornata di mercoledì 10 agosto dal punto di vista meteo.

Non si escludono fenomeni anche di forte intensità sui rilievi. Temperature in diminuzione, ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali. Ionio da quasi calmo a mosso; Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso.

Allerta meteo e caldo afoso da bollino giallo

Pioggia, temporali, allerta meteo e caldo afoso da bollino giallo in Sicilia. Nuova giornata intensa dal punto di vista meteorologico nell’isola che vivrà ancora ore di caldo afoso a Palermo, Catania e Messina ma al tempo stesso sarà interessata da un’allerta meteo gialla per temporali.

L’avviso della protezione civile regionale 22221 per rischio meteo idrogeologico ed idraulico, indica allerta meteo di colore giallo su tutta l’isola. Le precipitazioni sono indicate “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori centro-orientali”.