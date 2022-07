Rimane il bollino rosso a Palermo e Catania

Aria temporaneamente più fresca da Nord in quota raggiunge parte della Sicilia dove però resistono il caldo e le alte temperature per la giornata di domenica 31 luglio. Potrebbero, tuttavia, verificarsi isolati brevi fenomeni anche a ridosso dei rilievi etnei e Iblei.

Temperature in lieve calo, più apprezzabile sul lato tirrenico calabro e siculo, ancora caldo intenso su quello ionico e sulla medio-bassa Sicilia. Venti a regime di brezza, tendenti a disporsi e a rinforzare da Nord su Ionio, Crotonese e al largo del Tirreno entro fine giornata. Mari da poco mossi a localmente mossi.

Rimane il bollino rosso a Palermo e Catania

Bollino rosso a Palermo e Catania, giallo a Messina. Nel capoluogo siciliano indicati 36 gradi percepiti; in quello etneo 38. Nella città dello Stretto 35. Lo si legge nell’avviso della protezione civile regionale 159 relativo alle ondate di calore e rischi incendi nell’isola.

Temperature in lieve flessione, ma il caldo prosegue

Scendono di poco le massime ma l’afa rimane quasi ovunque. Non si può neppure parlare di tregua. Previsti 34 gradi ad Agrigento, 34 a Caltanissetta, 32 a Catania, 30 ad Enna, 32 a Messina, 31 a Palermo, 33 a Ragusa, 31 a Siracusa, 31 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: Il cielo si presenterà più sereno al Nordovest mentre avrà più nubi sul Triveneto. Temperature stazionarie con punte massime di 33 gradi.

Centro: Domenica 31 le nostre regioni saranno protette dall’anticiclone per cui il sole sarà prevalente salvo più nubi su rilievi e coste laziali.

Resto del Sud: Domenica 31 sarà una giornata caratterizzata da una maggior presenza di nubi sui settori appenninici dove però non sono attese piogge.

Per lunedì 1 agosto

La Sicilia rimane ai bordi di un promontorio anticiclonico africano in espansione sul Mediterraneo occidentale. Tempo comunque in prevalenza assolato, ma con qualche occasionale qualche temporale anche tra Ennese, Ragusano, Catanese interno rilievi Etnei. Temperature stabili o in ulteriore lievissima flessione. Venti fino a moderati in prevalenza settentrionali, a tratti forti sullo Ionio. Mari da poco mossi a mossi, anche molto mosso lo Ionio al largo.

Nord: Lunedì 1 agosto le nostre regioni saranno protette dall’alta pressione per cui la giornata trascorrerà con più nubi solo sul Triveneto.

Centro: Lunedì 1 l’anticiclone dominerà incontrastato sulle nostre regioni a garanzia di una giornata ampiamente soleggiata con cielo sereno.

Resto del Sud: La costante presenza dell’alta pressione caratterizzerà la giornata di lunedì 1 agosto. Il cielo si presenterà sereno su tutte le regioni.