Afa da bollino giallo ma fino al 10 agosto

Pioggia, temporali, allerta meteo e caldo afoso da bollino giallo in Sicilia. Nuova giornata intensa dal punto di vista meteorologico nell’isola che vivrà ancora ore di caldo afoso a Palermo, Catania e Messina ma al tempo stesso sarà interessata da un’allerta meteo gialla per temporali.

Scendono leggermente le temperature ma non al punto da eliminare completamente l’afa, almeno per domani. Afa che nei giorni scorsi ha avuto il predominio in tutta l’isola. Viene, tuttavia, confermata tendenza nel resto d’Italia che vede un abbassamento dei valori massimi di circa 2-4 gradi e piogge per il Ferragosto. Anche al centrosud.

Nubifragio tra Trabia ed Altavilla Milicia

Intanto un nubifragio sulla A19 tra Trabia ed Altavilla Milicia è stato segnalato. Inoltre, forti piogge e temporali stanno interessando a macchia di leopardo tutta l’isola, con maggiore coinvolgimento delle zone interne e della costa settentrionale.

Allerta meteo nell’isola

L’avviso della protezione civile regionale 22221 per rischio meteo idrogeologico ed idraulico, in vigore dalle 16 di questo pomeriggio – martedì 9 agosto – fino alla mezzanotte di mercoledì 10 agosto, indica allerta meteo di colore giallo su tutta l’isola.

Per la giornata odierna, le precipitazioni sono indicate “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, in particolare sui settori centro-orientali”.

Per la giornata del 10 agosto, invece, saranno “Da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Afa da bollino giallo ma fino al 10 agosto

Rimane il caldo afoso anche se le temperature cominciano a scendere ed a tratti danno piccole tregue di pochi minuti. Nell’avviso della protezione civile regionale 169 relativo alle ondate di calore ed al rischio incendi, viene segnalata un’ennesima giornata da bollino giallo nelle tre città siciliane prese a campione.

A Palermo vengono indicati 35 gradi di temperatura massima percepita per la giornata di domani. 37 gradi, invece, a Catania e Messina. Per giovedì 11 agosto, invece, dopo diversi giorni dovrebbe scomparire anche il bollino giallo. Nel capoluogo siciliano è indicata una temperatura massima percepita di 33 gradi, due in più a Catania e Messina.

Rischio incendi basso nell’isola

Si abbassa ulteriormente il rischio incendi in Sicilia. Nei nove capoluoghi isolani viene segnalata una pericolosità bassa ed un livello di preallerta intermedio di colore arancione.