La fontana di Boccadifalco rinasce a nuova vita. Sono stati completati i lavori di manutenzione e ristrutturazione dell’opera d’arte borbonica di piazza Barone Turrisi. Ad occuparsi degli interventi è stata la ditta Damiga s.r.l. di Alcamo (TP). Opere completate nel giro di due mesi e che hanno visto un costo complessivo da circa 192.000 euro. Il cantiere, iniziato lo scorso 27 marzo, faceva parte di un appalto integrato relativo ad alcune attrazioni storiche della città. Lavori che, nel loro complesso, vedranno la fine secondo il cronoprogramma entro il 13 marzo 2025. Fra le opere coinvolte dovrebbe esserci anche la celebre fontana di piazza Pretoria posta davanti a Palazzo delle Aquile, sede istituzionale del Comune di Palermo al momento chiusa per interventi di ristrutturazione.

A promuovere il cantiere sono stati i tecnici del settore Rigenerazione Urbana del Comune di Palermo. Durante gli interventi, le maestranze della ditta hanno proceduto al ripristino della struttura muraria, rimasta danneggiata in precedenza dai vandali. Sul muro che sorreggeva i rubinetti infatti era presente un grosso buco che incideva non solo sull’estetica ma anche sul funzionamento della fontana. La ditta ha poi provveduto ad eliminare i graffiti disegnati nella parte superiore della struttura di Boccadifalco dai soliti incivili che deturpano, purtroppo, le bellezze della città.

Le maestranze hanno inoltre ripulito l’intero manufatto, ricollocando la testa marmorea distaccata sulla struttura che risale al XIX secolo. Un intervento importante che ha restituito la fruibilità del manufatto non solo agli abitanti della zona di Boccadifalco ma, in generale, a tutti gli appassionati di arte e storia. Soddisfato il capogruppo del M5S Antonino Randazzo, il quale ha spinto per il ripristino del manufatto storico insieme alle associazioni del territorio. “Abbiamo restituito alla collettività la fontana borbonica di piazza Barone Turrisi a Boccadifalco – ha dichiarato l’esponente pentastellato -.Un segnale importante per una borgata che vuole rimettere al centro la bellezza”.