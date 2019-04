a breve potrebbero sbloccarsi i servizi

Per Liberi consorzi e Città metropolitane arriva una boccata d’ossigeno. Sono 101 i milioni stanziati per gli enti siciliani che stavano per arrivare al collasso. I fondi sono stati stanziati dagli assessori regionali all’Economia, Gaetano Armao, e alle Autonomie locali, Bernadette Grasso.

Nei liberi consorzi e nella Città Metropolitane siciliane il disavanzo, causato dal prelievo forzoso operato dallo Stato, ha comportato, anche l’interruzione di servizi primari quali l’assistenza ai portatori di disabilità nelle scuole secondarie con ripercussioni nell’assistenza igienico-sanitaria, nel trasporto, nell’assistenza alla comunicazione e negli altri servizi agli alunni.

Sulla questione interviene la deputata Giusi Bartolozzi. “Un plauso al governo della regione siciliana ed al presidente Musumeci – dice la deputata di Forza Italia – che approvando tempestivamente il bilancio, e così opponendosi alle richieste di proroga dell’esercizio provvisorio avanzate dalle opposizioni, ha dato via libera al riparto dei fondi.

“Certamente, non ci si può e deve fermare qui – ha ricordato -. E’ per questo motivo che, anche in sede nazionale, la nostra battaglia per le ex province siciliane continua con l’esame in sede referente, presso la commissione bilancio, della PDL a prima firma del collega Germanà. Lo Stato adesso faccia la sua parte e restituisca ai siciliani il maltolto”.