Sale le tensione a Palermo dopo gli episodi di vandalismo da parte, probabilmente, di abusivi sgomberati da casa popolari. Ieri due episodi preoccupanti hanno fatto seguito ad un atto di vandalismo per vedetta.

Boato sotto casa dell’assessore

Un boato è stato udito nei pressi dell’abitazione dell’assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. C’è chi parla dell’esplosione di una bomba carta ma nonostante lo spavento e il fuggi fuggi non sono stati rinvenuti danni né a cose né, tanto meno, a persone.

Resta l’esplosione che è stata udita da decine se non centinai di persone e la grande paura.

Ferrandelli, queste intimidazioni non mi fermeranno

“Questi gesti non m’intimoriscono. Sono molto sereno e proseguirò nella mia azione. Ho presentato diverse denunce e adesso attendiamo il lavoro degli investigatori. Tutto questo non ci fermerà”. Lo dice l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli che ieri aveva denunciato lo stato di un immobile sgomberato e occupato abusivamente, immobile dato alle fiamme la scorsa sera e che poi poco dopo si è visto esplodere sotto casa una bomba carta. “Vedremo cosa è successo. C’è stato un forte boato intorno alle 23, tutti i vicini si sono affacciati. Ero dai carabinieri, a Borgo Nuovo. Stavo rassicurando gli abitanti del posto. Mentre ero lì, a un certo punto mi è arrivata una telefonata da parte dei vicini per raccontarmi di quel forte boato davanti casa. Vedremo. Ma di certo la determinazione non viene meno”. Gli interventi contro le occupazioni abusive sono sempre più frequenti. Proprio nei giorni scorsi l’assessore aveva dato notizia di altre quattro case popolari acquisite nuovamente al patrimonio del Comune: due immobili al Cep, uno in via Centorbe e l’altro in via Alibrandi; uno a Borgo Nuovo, in via Tindari; uno al Capo, nel cortile Ecce Homo.

A fuoco la casa vandalizzata

E resta anche al singolare coincidenza di tempi. Nelle stesse ore veniva data alla fiamme l’abitazione popolare del Borgo Nuovo recentemente sgomberata dagli abusivi e che oggi doveva essere consegnata alla famiglia legittima assegnataria.

Ieri l’abitazione era già stata oggetto di un episodio di vandalismo. L’immobile popolare è stato completamente vandalizzato da chi lo occupava abusivamente. Un gesto che potrebbe essere stato compiuto come estremo “sfregio” per impedire che la casa potesse essere legittimamente assegnata dopo lo sgombero degli abusivi.

A renderlo noto era stato nel pomeriggio di ieri proprio l’assessore Fabrizio Ferrandelli. La consegna dell’appartamento che si trova nel quartiere di Borgo Nuovo era programmata proprio per questa mattina.

Il racconto di Ferrandelli

“Giunti sul posto – ha detto Ferrandelli – ci siamo trovati di fronte ad uno spettacolo indecente. Un appartamento completamente vandalizzato, muri distrutti con le mazze, infissi e porta di ingresso spariti. Si tratta di un gesto incivile da parte di chi non aveva nessun diritto ad occupare quella casa. Si tratta di uno squallido messaggio nei confronti di questa Amministrazione che continua a garantire un tetto a chi ne ha diritto. Ma, soprattutto, si tratta di un gesto che allontana per qualche settimana il sogno di una famiglia che attendeva da tempo questo momento per mettere fine alla parola sofferenza avendo per sé la necessaria sicurezza”.

Immediati lavori di ripristino per procedere all’assegnazione

Ma Ferrandelli aveva annunciato l’immediato avvio dei lavori di ripristino già da oggi “Partiranno subito i lavori di recupero dei danni alla casa con costi che non erano stati preventivati e in danno alla collettività. Quello che non si vuol capire è che da tempo è in atto un lavoro continuo per assicurare la legalità, per dare diritti e per garantire un sufficiente futuro quelle famiglie in lista”.

Le fiamme appiccate qualche ora dopo sono, probabilmente, la risposta anche a questa dichiarazione ovvero un tentativo di impedire del tutto il recupero dell’immobile.

In questo clima sono state avviate indagini su entrambi i fatti (esplosione e fiamme).