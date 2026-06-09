Saranno donati gli organi

Dal dramma di una tragedia che ha profondamente colpito le comunità di Caltanissetta e Bompietro nasce una speranza concreta per altre persone in attesa di un trapianto salvavita. Nelle prossime ore saranno infatti donati gli organi di Andrea Riggio di 16 anni, deceduto in seguito alle gravissime ferite riportate in un drammatico incidente stradale avvenuto lo scorso 5 giugno in via Ernesto Vassallo, a Caltanissetta.

Il tragico incidente e i tentativi di salvarlo

Andrea Riggio di 16 anni era rimasto coinvolto in un violentissimo scontro tra la moto sulla quale viaggiava come passeggero e un’autovettura. Trasportato d’urgenza e in condizioni disperate all’ospedale Sant’Elia, il sedicenne era stato immediatamente ricoverato nel reparto di rianimazione, dove l’équipe medica ha tentato fino all’ultimo istante utile di salvargli la vita.

Purtroppo, nonostante ogni sforzo, i medici hanno dovuto constatare la morte cerebrale del giovane. Dopo il completamento delle rigorose procedure previste dalla normativa vigente, la famiglia ha trovato la forza di compiere un gesto di straordinaria generosità, esprimendo il consenso alla donazione degli organi.

Il cordoglio e la commozione di due comunità

La drammatica notizia ha suscitato un’ondata di profonda commozione sia a Caltanissetta che a Bompietro, il paese d’origine del giovane e della sua famiglia. In queste ore di immenso dolore, una fitta rete di solidarietà e numerosi messaggi di cordoglio stanno raggiungendo i parenti del sedicenne, uniti nel ricordo di una vita spezzata troppo presto ma capace, attraverso questo ultimo atto, di regalare un futuro ad altri pazienti.

Il cordoglio del Dipartimento Regionale della Protezione Civile

Il Dipartimento regionale della Protezione Civile si stringe con profonda commozione al dolore dell’amico e Presidente della Misericordia di Bompietro, Mario Riggio e di tutta la sua famiglia, per la tragica e prematura scomparsa del piccolo Andrea, di soli 16 anni.

In questo momento di immenso e inimmaginabile dolore, l’intera comunità della Protezione Civile si unisce idealmente in un forte abbraccio ai cari di Andrea e a tutti i volontari della Misericordia, da sempre in prima linea per il prossimo e oggi colpiti da un lutto così devastante.

Le parole del Dirigente Generale, Salvo Cocina:

“In questo triste momento, mi unisco al dolore dell’amico e presidente della Misericordia di Bompietro Mario Riggio e dei suoi cari per la prematura perdita del piccolo Andrea di soli 16 anni. Esprimo il mio più profondo cordoglio, assicurando vicinanza con la preghiera.”

Riposa in pace, piccolo Andrea.

L’amministrazione comunale di Bompietro

Oggi la nostra comunità vive sentimenti di tristezza e sgomento. È doveroso ricordare che Andrea è figlio di Bompietro e dell’amore verso esso, presenza costante sin dalla tenera età, collaborazione certa e polivalente.

Nato da genitori laboriosi è stato educato, sin dai suoi primi passi, alla consapevolezza che seppur le nostre braccia e le nostre gambe sono legate al nostro corpo, non sono solo nostre, ma Dio ce le ha donate per metterle a servizio degli altri e della nostra comunità.

Oggi Bompietro non perde solo un figlio, perde un pezzo insostituibile del suo futuro. Andrea, che fa parte della Misericordia, dell’Azione Cattolica e della Consulta Giovanile, giunge ora nel Paradiso con un bagaglio carico di esperienza, maturità, servizio e altruismo.

Sappiano il suo sorriso e la sua ironia accompagnarci e motivarci tenendo alta in noi la sua forte presenza; la sua mano generosa si stenda su mamma Daniela, su papà Mario e sulla sorella Morena affinché li accompagni verso la serenità che oggi crediamo impossibile da riacquistare.

Il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.

Ciao Andrea, questa amministrazione e questa comunità ti ringraziano e ti salutano, certi che da lassù saprai accompagnarci, guidarci e consolarci.

La consulta giovanile di Bompietro

Con immenso dolore apprendiamo della scomparsa di Andrea, un ragazzo che, nonostante la sua giovane età, ha lasciato un segno profondo nella nostra comunità.

Andrea era un esempio di generosità, impegno e amore per il proprio paese. Sempre presente nelle attività della comunità, membro della Misericordia, della Consulta Giovanile di Bompietro e dell’Azione Cattolica, ha dedicato il suo tempo agli altri con entusiasmo, disponibilità e un sorriso che resterà nei ricordi di tutti noi.

Come Consulta Giovanile di Bompietro ci stringiamo con affetto e commozione attorno alla sua famiglia, ai suoi cari e a quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e volergli bene. In questo momento di immenso dolore non esistono parole capaci di colmare un vuoto così grande, ma desideriamo far sentire tutta la nostra vicinanza e il nostro sostegno.

Andrea è andato via troppo presto, ma il bene che ha seminato continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha incontrato e nell’esempio che ha lasciato alla nostra comunità.

Le persone speciali non ci lasciano mai davvero: continuano a vivere e a sorridere nei ricordi, nell’amore e nelle tracce di bene che hanno lasciato dietro di sé.

Ciao Andrea??

La consulta giovanile di Bompietro

ASD VIS Bompietro

Ci sono notizie che non vorremmo mai dare, dolori troppo grandi da accettare. L’ASD Vis Bompietro si stringe attorno alla famiglia di Andrea, un ragazzo che ha lasciato un vuoto incolmabile nella nostra comunità.

Per noi della Vis, Andrea non era solo un ragazzo del paese. Era una presenza fissa, un punto di riferimento. Sapeva unire la passione del tifoso, che sosteneva la squadra con gioia, al senso di responsabilità del soccorritore.

Spesso lo vedevamo lì, a bordo campo o dietro la nostra porta con la divisa della Misericordia, pronto ad aiutare, a proteggere e a vigilare su tutti noi con quel sorriso e quella generosità che lo contraddistinguevano.

Andrea è andato via prematuramente, ma il bene che ha fatto e il suo esempio non svaniranno.

Siamo sicuri che anche da lassù continuerai a guardare le nostre partite, a fare il tifo per noi e a proteggerci, proprio come facevi da bordo campo.

Tutta la dirigenza, lo staff tecnico e i giocatori si associano al dolore dei familiari e dei suoi cari.

Buon viaggio Andreuccio

L’amministrazione comunale di Gangi

Ci stringiamo, con profondo dolore, al dramma che ha colpito la vicina comunità di Bompietro per la tragica e prematura scomparsa del giovane Andrea.

In un momento di così immane sofferenza, esprimendo la vicinanza di tutta la nostra comunità, rivolgiamo i sentimenti del più accorato cordoglio alla famiglia, ai parenti e a tutti gli amici di Andrea.

L’amministrazione comunale di Petralia Sottana

l’Amministrazione Comunale e i cittadini di Petralia Sottana si stringono attorno alla famiglia di Andrea e all’intera comunità di Bompietro per la tragica e prematura scomparsa.

L’Amministrazione Comunale di Petralia Soprana

Con profondo dolore e grande commozione, l’Amministrazione Comunale di Petralia Soprana si unisce al lutto che ha colpito la comunità di Bompietro per la tragica e prematura scomparsa del giovane Andrea.

In questo momento di immenso dolore, vogliamo esprimere la nostra più sincera e sentita vicinanza alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che gli volevano bene.

La perdita di una vita così giovane è una ferita che segna profondamente tutti.

Ci stringiamo in un abbraccio collettivo, augurandoci che il ricordo della sua luce, del suo sorriso e della sua presenza possa portare, col tempo, un po’ di conforto in questi giorni così bui.

Il Sindaco Pietro Macaluso e tutta l’Amministrazione Comunale di Petralia Soprana