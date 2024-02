Il Governatore, “A disposizione per le famiglie altri 25 milioni”

“Continua a crescere il numero delle domande di contributo per il caro-mutui sulla piattaforma telematica dell’Irfis da parte delle famiglie siciliane. A ieri, si è raggiunta quota 14.544 istanze inviate, con altre 5.750 in lavorazione”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, commenta l’andamento dell’iniziativa messa in campo dal governo regionale a favore dei nuclei familiari che hanno subito l’aumento considerevole degli interessi passivi dei mutui a tasso variabile per l’acquisto della prima casa.

“In base al numero di domande pervenute – aggiunge Schifani – la richiesta di contributo impegna la metà del fondo messo a disposizione, pari a 50 milioni di euro. Segno che la procedura segue il suo iter regolare e a 14 giorni dalla scadenza, prevista per il 29 febbraio, la risposta di adesione è più che soddisfacente”.

Undicimila richieste in 24 ore

E’ pioggia di richieste per accedere ai benefici che la Regione siciliana ha deciso di stanziare per contribuire a lenire il caro mutui degli ultimi anni. “Secondo i report Irfis, alle 17 di oggi, sfioravano quota 11 mila le istanze inviate per ottenere il bonus caro mutui della Regione Siciliana”. A dirlo è stato l’assessore regionale all’Economia Marco Falcone, all’indomani delle polemiche per il funzionamento della piattaforma online, con la Regione che assicura che si sta gestendo al meglio notevole flusso di richieste, con tempi d’attesa che si accorciano sempre più.

“Sono numeri che confermano il gradimento dei siciliani verso la misura di sostegno voluta dal governo Schifani per le famiglie, a contenimento dei pesanti rialzi dei tassi d’interesse patiti negli ultimi mesi”, ha detto l’assessore.

La scadenza fissata al 29 febbraio

“Ci sono ancora più di venti giorni di tempo per fare domanda e ci aspettiamo un’ulteriore crescita delle adesioni – ha continuato Falcone, commentando l’andamento delle richieste del ribattezzato bonus caro-mutui della Regione – gli aiuti a fondo perduto finalizzati all’abbattimento dell’aumento dei tassi di interesse su mutui a tasso variabile per l’acquisto della prima casa destinati ai residenti in Sicilia”. Nel dettaglio, alle 17 di oggi, la piattaforma conteggiava 7.178 istanze inviate a cui si sommavano 3.730 istanze in bozza.