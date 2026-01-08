Stanziati oltre 12,5 milioni di euro dal POC

L’assessorato regionale alle Attività produttive ha chiuso ufficialmente l’iter del Bonus Energia, misura straordinaria di sostegno alle imprese siciliane colpite dal caro-energia. Con il decreto dirigenziale n. 3798 del 31 dicembre 2025, è stata, infatti, approvata la graduatoria definitiva che consente di coprire la totalità degli aventi diritto, incluse le aziende che erano rimaste escluse nella prima fase per mancanza di fondi.

Una graduatoria che segna un passo importante, perché recupera 516 imprese inizialmente escluse, portando a 3.125 il numero complessivo delle aziende ammesse. Questo è stato possibile grazie a uno stanziamento aggiuntivo di oltre 12 milioni e mezzo di euro, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare (POC).

I contributi partiranno da un minimo di 3 mila euro, secondo i parametri stabiliti dall’avviso pubblico. I pagamenti, secondo quanto comunicato dall’assessorato, verranno erogati tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2026.

Tamajo: “Mantenuta la promessa, coperti tutti gli aventi diritto”

L’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, ha sottolineato l’importanza di un risultato atteso da centinaia di aziende: “Avevamo preso un impegno preciso con le imprese siciliane e oggi possiamo dire di averlo mantenuto. Con il recupero delle risorse e l’adozione della graduatoria definitiva siamo riusciti a dare copertura a tutti gli aventi diritto, senza lasciare indietro nessuno. È un segnale concreto di attenzione verso il tessuto produttivo che ha sofferto l’aumento dei costi energetici”.

“Chiudiamo un percorso complesso – ha aggiunto Tamajo – ma lo facciamo con un risultato importante: 3.125 imprese sostenute, 516 aziende recuperate, oltre 12,5 milioni di euro messi in campo. Ora si passa alla fase dei pagamenti, che partiranno a breve. Il governo Schifani è al fianco delle imprese non con annunci, ma con atti e risorse vere. Ringrazio il dipartimento dell’assessorato alle Attività Produttive, di cui ho l’onore di fare parte, che ha lavorato senza sosta per ottenere questo risultato. Con l’adozione della graduatoria definitiva si conclude formalmente l’iter del Bonus Energia, uno degli interventi più rilevanti messi in campo dalla Regione Siciliana per sostenere il sistema produttivo nell’emergenza legata al caro-energia“.

L’iniziativa si colloca in una strategia più ampia del governo regionale, che punta a rafforzare la tenuta del tessuto imprenditoriale isolano, offrendo soluzioni concrete e immediate. La chiusura dell’iter amministrativo, con la definizione dei fondi e la calendarizzazione dei pagamenti, è stata accolta positivamente anche dalle associazioni di categoria, che avevano chiesto maggiore attenzione per le imprese rimaste fuori dal primo finanziamento