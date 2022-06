La nuova misura sarà attiva dal mese di luglio

In arrivo una nuova misura a sostegno dei giovani senza lavoro. Si tratta di un bonus di 2500 euro destinato ai disoccupati, per acquisire le patenti necessarie per il trasporto di merci e persone.

Il bonus patente 2022, inserito dal Governo all’interno del Decreto Infrastrutture, sarà attivo dal mese di luglio e potrà essere richiesto fino al 31 dicembre 2026.

Cosa prevede il bonus patente

La misura consentirà di acquisire le patenti di categoria C e CQC (Carta di Qualificazione del Conducente), obbligatorie per l’esercizio della professione di autotrasportatore, coprendo l’80% dei costi fino a un massimo di 2.500 euro.

Si tratta di un valido aiuto dato che si tratta di patenti che hanno un costo medio abbastanza elevato e che richiedono corsi di formazione specifici. La CQC, per esempio, richiede il superamento di uno specifico esame di idoneità, al quale si accede tramite un corso di formazione di 280 ore (formazione ordinaria) o 140 (formazione accelerata), di cui 20 o 10 ore di esercitazioni pratiche alla guida di veicoli.

Il bonus sarà riconosciuto una tantum, non costituirà reddito imponibile e non sarà computabile ai fini ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

A chi spetta

Potranno richiedere il bonus i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni di età non compiuti, che abbiano già sostenuto almeno parte delle spese per il conseguimento della patente e del CQC.

Come presentare domanda

La richiesta potrà essere presentata tramite una nuova piattaforma informatica predisposta dal Ministero dei Trasporti, in fase di attivazione.

Le istruzioni per richiedere il bonus saranno rese note attraverso un apposito decreto attuativo del Ministero.