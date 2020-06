Chi può richiedere il Bonus Pubblicità del 50%

Il Bonus Pubblicità è un’agevolazione fiscale, costituito da credito d’imposta, che si può utilizzare in compensazione sul Modello F24, creato con lo scopo di aiutare le imprese di ogni settore e grandezza, i professionisti a far crescere i loro introiti e la loro notorietà utilizzando la pubblicità sui giornali cartacei e digitali.

A seguito dell’emergenza Covid19 il Governo Italiano nel Decreto “Cura Italia” aveva già inserito questo tipo di bonus, ma fermo al 30% dell’investimento totale. Invece con il “Decreto Rilancio” del 13 maggio 2020 ha aumentato il valore del bonus pubblicità che verrà concesso nella misura unica del 50% del valore totale degli investimenti.

Il Bonus Pubblicità ha come obiettivo, incentivare gli investimenti promozionali su giornali, televisioni e radio, purché siano testate giornalistiche registrate al Tribunale e che, quindi, abbiano come riferimento un direttore responsabile.

BlogSicilia.it e il suo network di giornali digitali che coprono l’intero territorio della regione Sicilia offrono il servizio di pubblicità con diversi spazi sia per la visualizzazione dal PC (desktop) che da quella per Smartphone e Tablet (mobile), con ottimi risultati in termini di visibilità e visite sul sito dell’inserzionista con un piccolo investimento, che grazie al Bonus Pubblicità del 50% diventa ancor più economico.

Chi può accedere al Bonus Pubblicità del 50%

Il Bonus Pubblicità si riferisce a tutte le imprese di ogni grandezza e numero di dipendenti, ai lavoratori autonomi, professionisti e anche ad enti non commerciali.

Il Bonus Pubblicità fa parte del “Decreto Rilancio” e serve per agevolare gli investimenti delle aziende verso il settore dell’editoria (giornali, sia digitali che cartacei, ma anche televisione e radio), ricavando così uno sconto del 50% come credito di imposta da utilizzare in compensazione F24.

In questo modo si ottengono dei ricavi indiretti dovuti alla promozione fatta e si aiuta il settore dell’editoria italiana, soprattutto quella parte dei piccoli editori che non riescono ad accedere ad altri tipi di agevolazioni statali.

Com’è cambiato il Bonus Pubblicità

La sostanziale differenza dal primo bonus inserito nel Decreto “Cura Italia” è la percentuale di Bonus che dal 30% passa al 50% sull’investimento totale per la pubblicità su testate giornalistiche dell’anno 2020.

Rispetto all’anno 2019 invece cambia l’ammontare del credito d’imposta che verrà calcolato sull’imponibile dell’intero investimento 2020 e non più sui soli investimenti incrementali.

Richiedere il Bonus

Per poter usufruire del Bonus Pubblicità del 50% bisogna seguire i seguenti passi: