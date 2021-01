68 le persone decedute

A Bagheria (PA) 444 sono gli attuali cittadini positivi, 995 i guariti, 68 i deceduti, c’è un’incidenza di circa l’8% su mille persone. Sono i dati comunicati da Asp e diffusi dalla Protezione civile e riportati dal sindaco Filippo Tripoli in una diretta Facebook. Il primo cittadino bagherese ha voluto lanciare anche un appello rispettare tre semplici regole: “usate la mascherina, lavate spesso le mani, mantenete le distanze per evitare assembramenti”.

Il balzo in avanti dei contagi è stato l’argomento principale della lunga diretta che il sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, ha tenuto ieri sera dalla sua pagina Facebook per aggiornare i cittadini sull’emergenza Covid in città. “Al momento siamo all’interno dei parametri, non ci sono le condizioni per indicare Bagheria “zona rossa”, ha detto Tripoli accennando anche alla zona rossa della vicina Santa Flavia.

L’invito del sindaco al rispetto delle regole. “Rispettiamo le regole. La pandemia sa durando più del previsto, le attività commerciali chiudono, padri di famiglia vivono problemi economici, cui si aggiungono anche quelli psicologici. Ribadisco – dice il primo cittadino – dobbiamo rispettare le regole, lo dobbiamo a chi ha perso un proprio caro, lo dobbiamo a chi soffre per la pandemia, lo dobbiamo a noi stessi”. Il primo cittadino di Bagheria ha posto l’accento sulle feste di Natale in cui “non tutti sono stati attenti alle regole anticovid ma molti altri bagheresi sì, non hanno fatto rimpatriate familiari, non sono usciti senza mascherina, sono rimasti in famiglia in pochi.

Tripoli ha anche invitato i cittadini all’auto-controllo vista la grandezza del Comune che conta 60mila abitanti.

L’appello accorato è anche e soprattutto ai genitori dei ragazzi adolescenti. “Siamo bravi a chiedere la chiusura delle scuole, ma poi non siamo in grado di spiegare ai nostri figli quanto sia importante seguire le regole, non stiamo attenti che i nostri figli di 16 anni non escano. Capisco benissimo che a 16 anni un ragazzo abbia voglia

di socializzare – continua il primo cittadino – è difficile poterglielo vietare, però spieghiamolo meglio, e raccontiamo loro di tutti gli altri che sono ricoverati negli ospedali e non sanno se ne usciranno vivi”.

Bagheria non sarà zona rossa nonostante i 444 positivi. Tripoli ha spiegato che ci sono dei parametri, dei requisiti per richiederla, parametri che Bagheria, per fortuna ancora non ha raggiunto. “Non chiediamo la zona rossa solo per toglierci dalle responsabilità, pensiamo ai danni di chi lavora alla giornata chiudendo la città, rispettiamo le regole, evitiamo le rimpatriate familiari, gli assembramenti”.