Oltre 8.000 visitatori dal giorno della riapertura

Famiglie con bambini, turisti italiani e stranieri, visitatori di tutte le età: sono migliaia le persone che in questi giorni hanno scelto di visitare i Giardini di Palazzo Orléans, a Palermo.

Oltre 8.000 visitatori dalla riapertura

Dal 5 agosto, giorno della riapertura fortemente voluta dal governo Musumeci, dopo anni di controversie legali, sono stati oltre ottomila gli ingressi all’interno dei Giardini.

Lungo il percorso che guida i visitatori, è possibile osservare da vicino centinaia di esemplari di specie vegetali e animali che compongono il patrimonio naturale dell’area verde che si estende per circa tre ettari e mezzo.

Saranno aperti anche la mattina di Ferragosto

I Giardini della presidenza della Regione resteranno aperti anche nella mattinata di domani, giorno di Ferragosto, dalle 10 alle 13, con l’ultimo ingresso consentito fino alle 12.30. Dal martedì al sabato (il lunedì è giorno di chiusura settimanale), le fasce di apertura al pubblico vanno dalle 10 alle 13 e nel pomeriggio, dalle 17 alle 19.

Regolamento

L’ingresso ai Giardini è consentito senza l’utilizzo di alcun tipo di mezzo di trasporto personale, fatta eccezione per quelli in uno alle persone con disabilità. Non è consentito, quindi, introdurre all’interno dei viali motocicli, biciclette, pattini, monopattini, skateboard, ma neppure palloni, aquiloni e altri oggetti o giochi che possano arrecare disturbo alla quiete degli animali e alla fruizione dei visitatori. Non sono consentite fotografie e riprese video ad eccezione di quelle per uso personale.

Nel regolamento di fruizione dei Giardini, viene chiesto ai visitatori di mantenere comportamenti conformi all’ordine pubblico e al buon costume, di astenersi da qualsiasi comportamento che possa causare danni al patrimonio artistico e naturalistico. Vietato somministrare alimenti agli animali, arrecare disturbo alla fauna, entrare o gettare oggetti all’interno delle vasche, calpestare le aiuole, introdurre cani o altri animali (fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti).

L’ingresso ai minori di 14 anni è consentito esclusivamente se questi sono accompagnati dal proprio genitore, da un parente o da altro soggetto autorizzato maggiorenne. Per le scolaresche e le visite di gruppo l’accesso è consentito con la presenza di docenti e accompagnatori autorizzati che assicurano la sorveglianza.